В Ривненском облсовете рассказали схему утилизации львовского мусора

На Ривненщине обнаружили три фуры мусора из Львова.
Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель председателя Ривненского областного совета Алексей Бучинский.
"Сегодня свободовцы, в частности депутат Ривненского областного Совета Владимир Муляр пресекли очередную выгрузку мусора из г.Льва на территории Ривненщины - три фуры остановлены, на месте инцидента работает полиция", - написал Бучинский.
Он также обнародовал схему "утилизации мусора":
"1. Из бюджета г.Львов выделяется 27 тысяч гривен за одну фуру по маршруту Львов-Днепр (мусорный полигон). 2. Перевозчик по согласованию с львовскими властями едет только до Ривненщины и договаривается сбросить мусор здесь или просто сбрасывает стихийно. Стоимость такой сделки - до 7 тысяч гривен. 3. Разница - 20 тысяч гривен бюджетных средств в равных долях делится между недобросовестным перевозчиком и мэром", - утверждает Бучинский.
Отметим, случаи несанкционированного завоза львовского мусора уже фиксировались в нескольких областях Украины.
В декабре во Львове создали рабочую группу, которая будет заниматься вопросами обращения с твердыми бытовыми отходами и рекультивацией свалки.
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