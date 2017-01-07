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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 7 января 2017 г.
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В Ривненском облсовете рассказали схему утилизации львовского мусора
время публикации: 17:43
последнее обновление: 17:43
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На Ривненщине обнаружили три фуры мусора из Львова.

Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель председателя Ривненского областного совета Алексей Бучинский.

"Сегодня свободовцы, в частности депутат Ривненского областного Совета Владимир Муляр пресекли очередную выгрузку мусора из г.Льва на территории Ривненщины - три фуры остановлены, на месте инцидента работает полиция", - написал Бучинский.

Он также обнародовал схему "утилизации мусора":

"1. Из бюджета г.Львов выделяется 27 тысяч гривен за одну фуру по маршруту Львов-Днепр (мусорный полигон). 2. Перевозчик по согласованию с львовскими властями едет только до Ривненщины и договаривается сбросить мусор здесь или просто сбрасывает стихийно. Стоимость такой сделки - до 7 тысяч гривен. 3. Разница - 20 тысяч гривен бюджетных средств в равных долях делится между недобросовестным перевозчиком и мэром", - утверждает Бучинский.

Отметим, случаи несанкционированного завоза львовского мусора уже фиксировались в нескольких областях Украины.

В декабре во Львове создали рабочую группу, которая будет заниматься вопросами обращения с твердыми бытовыми отходами и рекультивацией свалки.

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Суббота, 7 января 2017 г.  
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