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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 7 января 2017 г.
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В СБУ обещают провести с Савченко "разъяснительную работу" по поводу списков пленных
время публикации: 16:30
последнее обновление: 16:30
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В СБУ обещают провести с Савченко "разъяснительную работу" по поводу списков пленных

Служба безопасности Украины намерена провести разъяснительную работу с внефракционным народным депутатом Украины Надеждой Савченко относительно ее намерения опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести украинцев в ближайшее время.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"Эти списки нам известны, мы работаем с ними. И не сомневайтесь, мы обязательно проведем определенную разъяснительную работу (с Надеждой Савченко - ред.) в рамках действующего законодательства", - сказал Тандит, отвечая на вопрос журналиста.

Он отметил, что в Украине существует определенное законодательство, которое ограничивает публикацию любой информации, связанной с данными о военнопленных, и эта информация не должна использоваться для политического пиара и манипуляций.

"Новые списки пленных - это не фейерверк, а трудная работа. Мы не должны использовать эту информацию для полезных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром. Важно помнить о жизни этих людей, нам надо сделать все, чтобы ребята были освобождены. Надо помнить о без вести пропавших, их более 490 человек. Вопрос в том, для чего вообще эти списки публиковать", - добавил Тандит.

Советник главы СБУ пояснил, что распространение фамилий военнопленных может навредить их близким, которые находятся в довольно тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому "любая информация, связанная с заложниками, может иметь характер не только полезной информации, но и навредить их родным, очень важно помнить об этом".

"Хочу заверить, что мы делаем все для того, что в конце концов освободить всех военнопленных", - резюмировал Тандит.

В пятницу внефракционный народный депутат Надежда Савченко в Фейсбуке пообещала опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести украинцев.

Ранее террористы заявили об изменении в формуле обмена пленными.

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