 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Суббота, 7 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Украине работают более 3,5 тысяч пунктов обогрева - Зубко
время публикации: 7 января 2017 г., 17:56
последнее обновление: 7 января 2017 г., 18:10
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Из-за ухудшения погодных условий в Украине в субботу, 7 января, работают 3779 пунктов обогрева

Из-за ухудшения погодных условий в Украине в субботу, 7 января, работают 3779 пунктов обогрева.

Об этом сообщил в Фейсбуке вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-комунального хозяйства Геннадий Зубко.

"С целью недопущения переохлаждения людей развернуто 3 тысячи 779 пунктов обогрева, в том числе от ГСЧС - 100. Оказана помощь - 22 тысячам 882 лицам (за сутки - 1 тысяча 588 лицам)", - написал Зубко.

Он отметил, что подразделениями ГСЧС было извлечено из обочин и кюветов 343 автомобиля (за сутки 201), в которых находилось 667 человек (за сутки 477).

"Людей, получивших обморожения в заторах, нет", - добавил Зубко.

Отметим, в Киеве 6 января открылись 30 пунктов обогрева, 10 из них будут работать в круглосуточном режиме.

facebook

Cсылки по теме:

На Закарпатье восстановили движение фур. На Днепропетровщину грузовики не пускают, Киев подумывает закрыть им въезд
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.

В столице открылись 30 пунктов обогрева
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.

Врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.

Украинцам советуют теплее одеваться. Кличко обещает разогреть батареи пожарче
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.

Дороги во Львовской и Ивано-Франковской областях расчистили от снега
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.

В Украину идёт циклон: принесёт метели и штормовой ветер. На юге могут перекрыть дороги
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.

Супрун просит украинцев в сильный мороз не находиться долго на улице, чтобы избежать обморожения
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.




]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 8 января 2017 г.  
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017