В Украине работают более 3,5 тысяч пунктов обогрева - Зубко

Из-за ухудшения погодных условий в Украине в субботу, 7 января, работают 3779 пунктов обогрева.

Об этом сообщил в Фейсбуке вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-комунального хозяйства Геннадий Зубко.

"С целью недопущения переохлаждения людей развернуто 3 тысячи 779 пунктов обогрева, в том числе от ГСЧС - 100. Оказана помощь - 22 тысячам 882 лицам (за сутки - 1 тысяча 588 лицам)", - написал Зубко.

Он отметил, что подразделениями ГСЧС было извлечено из обочин и кюветов 343 автомобиля (за сутки 201), в которых находилось 667 человек (за сутки 477).

"Людей, получивших обморожения в заторах, нет", - добавил Зубко.

Отметим, в Киеве 6 января открылись 30 пунктов обогрева, 10 из них будут работать в круглосуточном режиме.

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