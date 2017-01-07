Оккупанты ведут огонь из артиллерии и минометов разных калибров

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Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях - всего 42 обстрела.
Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.
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На Мариупольском – из артиллерии и минометов различных калибров они неоднократно вели огонь по Водяному, Широкино и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.
На Луганском направлении – по Крымскому, Станице Луганской, Новоолександровке, Новотошковскому и Новозвановке – из гранатометов.
На Донецком – из минометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям в районе Луганского и Авдеевки.
В районе Новотошковского двое наших военнослужащих ранены.
Всего зафиксировано 42 обстрела.
Отметим, вчера боевики начали сутки с мощного обстрела на Луганском направлении.
Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.
Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также, 23 декабря, силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.
1 января 2017-го, в первый день нового года, боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 26 раз – на мариупольском направлении.
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