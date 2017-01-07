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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 7 января 2017 г.
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Оккупанты ведут огонь из артиллерии и минометов разных калибров
время публикации: 11:53
последнее обновление: 13:17
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Украинские военные на боевых позициях
Оккупанты ведут огонь из с артиллерии и минометов разных калибров
Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях - всего 42 обстрела

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях - всего 42 обстрела.

Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В ночь на Рождество под Авдеевкой отбили нападение диверсантов

На Мариупольском – из артиллерии и минометов различных калибров они неоднократно вели огонь по Водяному, Широкино и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении – по Крымскому, Станице Луганской, Новоолександровке, Новотошковскому и Новозвановке – из гранатометов.

На Донецком – из минометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям в районе Луганского и Авдеевки.

В районе Новотошковского двое наших военнослужащих ранены.

Всего зафиксировано 42 обстрела.

Отметим, вчера боевики начали сутки с мощного обстрела на Луганском направлении.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.

Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также, 23 декабря, силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.

1 января 2017-го, в первый день нового года, боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 26 раз – на мариупольском направлении.

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Cсылки по теме:

Российско-оккупационные войска в 2016 году более 16 тысяч раз нарушили режим тишины - Полторак
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

Боевики за день 23 раза обстреляли позиции сил АТО, один военный ранен
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

Четверо украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки
// NEWSru.ua // Украина // 2 января 2017 г.

На передовой за сутки ранен один украинский военнослужащий
// NEWSru.ua // Украина // 1 января 2017 г.

Силы АТО отбили две атаки под Попасной
// NEWSru.ua // Украина // 31 декабря 2016 г.

В ВСУ сообщили о гибели бойца, который считался пропавшим без вести на Светлодарской дуге
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.

Боевики открыли огонь в направлении КППВ "Майорск": один человек погиб, один ранен, пропуск приостановлен
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Суббота, 7 января 2017 г.  

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