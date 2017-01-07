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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 7 января 2017 г.
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В ночь на Рождество под Авдеевкой отбили нападение диверсантов
время публикации: 13:10
последнее обновление: 13:10
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Под Авдеевкой Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины отбили нападение вражеской диверсионной группы

Под Авдеевкой Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины отбили нападение вражеской диверсионной группы. Среди украинских воинов потерь нет.

Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Диверсионная группа противника численностью до десяти человек подошла к нашим позициям на расстояние сто метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отбито, враг отступил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение произошло около половины первого ночи. Во время боевого столкновения, которое продолжалось около получаса, с нашей стороны потерь нет, потери противника уточняются.

Ранее сегодня сообщили, что российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях - всего 42 обстрела.

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