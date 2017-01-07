В ночь на Рождество под Авдеевкой отбили нападение диверсантов

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Под Авдеевкой Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины отбили нападение вражеской диверсионной группы. Среди украинских воинов потерь нет.
Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Диверсионная группа противника численностью до десяти человек подошла к нашим позициям на расстояние сто метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отбито, враг отступил", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нападение произошло около половины первого ночи. Во время боевого столкновения, которое продолжалось около получаса, с нашей стороны потерь нет, потери противника уточняются.
Ранее сегодня сообщили, что российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях - всего 42 обстрела.
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