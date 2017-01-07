На Херсонщине из снеговых заносов освободили 91 машину

На Херсонщине спасатели за прошедшие сутки освободили из снежных заносов на дорогах области 91 автомобиль.

Об этом рассказала специалист пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области Галина Лысенко, передает "Укринформ".

"На Херсонщине за прошедшие сутки спасатели освободили из снежных заносов на дорогах области 91 транспортное средство, где находились около 300 человек. Больше всего таких случаев было на трассе между городами Херсон и Николаев. Здесь больше поработал аварийно-спасательный отряд спецназначения ГУ ГСЧС в области. Его сотрудники вытащили из снежных заносов 70 машин, в том числе 2 "Скорые помощи", 3 автобуса, 20 грузовиков, остальные - легковые автомобили", - рассказала Лысенко.

По ее словам, уже 7 января в 05.35 в Службу спасения на номер "101" поступила информация от "Скорой помощи" о том, что их автомобиль выехал по вызову в село Садовое Белозерского района и застрял в снежном сугробе. Чтобы быстрее добраться до больного, спасатели пересадили врача в свою машину и доставили его по месту вызова, отметила Лысенко.

Она добавила, что спасатели Херсонщины во время непогоды оперативно ликвидировали "пробки": "Например, на трассе возле села Клапая Белозерского района на скользкой заснеженной дороге развернуло автомобиль "Жигули", и он перекрыл движение остальному транспорту. В результате здесь образовался затор из около 40 машин. Спасатели развернули "Жигули" в направлении его дальнейшего движения, и затор был ликвидирован".

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области, сейчас на обеспечении безопасности движения на дорогах региона работают 48 единиц техники и 85 работников "Облавтодора", 8 единиц техники и 20 человек личного состава ГУ ГСЧС в области.

Согласно информации Херсонского областного центра гидрометеорологии, в связи с перемещением активного южного циклона 6, 7 и 8 января 2017 года на территории Херсонской области и города Херсона ожидаются сложные погодные условия - сильный снег, налипание мокрого снега, гололед, сильные метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежные накаты. Ожидается усиление северного ветра до 15-20 м/с, местами - порывы 25-30 м/с, а также резкое понижение температуры воздуха: 7 января в течение суток - до 10-15 градусов мороза, 8 января ночью - до 15-20 градусов мороза, днем - 8-13 градусов мороза. 9 января на Херсонщине ожидается ослабление и прекращение опасных погодных явлений.

Отметим, по прогнозам Укргидрометцентра, в течение 7-8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные Снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительный метели, снежные заносы, ветер до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях - гололед на проводах, деревьях и дорогах.

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