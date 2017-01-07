Синоптики обещают сильные снегопады, в Киеве на дороги вывели снегоуборочную технику

В Киеве продолжаются работы по очистке улично-дорожной сети от снега, в течение ночи на 7 января для ликвидации последствий снегопада было привлечено 252 единицы снегоуборочной техники и 21 бригада ручной уборки.

На дорогах Николаевщины частично сняли ограничение движения

На Херсонщине из снеговых заносов освободили 91 машину



Об этом сообщили в Киевгоргосадминистрациы 7 января.

"Киевавтодор" обращается к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий по возможности НЕ пользоваться личным авто ", - говорится в сообщении КГГА.

По данным Укргидрометцентра, 7-8 января в Киеве ожидается осложнение погодных условий: снегопады, метели, порывы ветра 15-20 м/с. Днем 8 января ожидаются сильные снегопады, снежные заносы, на дорогах гололедица, прирост снега составит 10-15 см, сохранится холодная погода с температурой ночью 15-19 градусов, днем ​​7 января 15-17, 8 января 11-13 мороза.

В КГГА напомнили, что в случае снегопада 7 января утром будет принято решение перекрыть въезд в столицу крупногабаритного транспорта.

На дорогах Николаевщины частично сняли ограничение движения



В Николаевской области снято временное ограничение движения на автодорогах общего пользования для проезда легковых автомобилей и транспортных средств по обеспечению пассажирских перевозок с 9:00 7 января.

Об этом утром 7 января сообщили в ГСЧС.

"Ограничение движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования продолжен. Учитывая вероятность ухудшения погодных условий, Служба автомобильных дорог предупреждает о возможности восстановления временного ограничения движения для проезда всех категорий транспортных средств", - сообщилы в Госслужбе.

В Запорожской области ситуация стабильная, трассы государственного и областного значения работают бесперебойно, но из-за дождя и сильного ветра на Некоторых участках дорог образовалась гололедица. Предполагается ухудшение погодных условий, связанное с налипанию мокрого снега и дождем, гололед и гололедица.

По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 7-8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные Снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительный метели, снежные заносы, ветер до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях - гололед на проводах, деревьях и дорогах.

В горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей - 3-й уровень лавинной опасности, в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги, сообщилы в ГСЧС.

Протягом 7 января по западной половине Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-28 м/с, высота волн 30-50 дм, быстрое обледенением судов, ухудшение видимости до 100-500 м.

В Западных и северных областях резкое понижение температуры воздуха до 11-16º, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 20-25º мороза.

9 января ожидается ослабление и прекращение опасных явлений.

Отметим, Нацполиция дала советы ВОДИТЕЛЯМ по езде в непогоду.

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