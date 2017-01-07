На Мариупольском направлении в Рождественскую ночь бесновалась артиллерия оккупантов

На протяжении прошлых суток в зоне проведения АТО ни один украинский военнослужащий не погиб, но двух бойцов ранило в результате гранатометных обстрелов вблизи Новотошковского.

Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

"Количество случаев нарушения режима тишины врагом увеличилось на десять по сравнению с сутками ранее – до сорока двух. В саму же рождественскую ночь активность противника несколько уменьшилась, за исключением Мариупольского направления, где с первыми звездами на небе силы оккупанта применили артиллерию и минометы против украинских военных", - отметил Мотузяник.

На Луганском направлении, по данным штаба, наибольшая активность бандформирований прошлых суток прослеживалась вблизи Крымского. Там вражеские обстрелы начались уже после захода солнца и продолжались почти два часа. При этом враг тяжелого вооружения не применял.

В обед противник в течение часа обстреливал из автоматических станковых гранатометов силы АТО в районе Новотошковского, что на Бахмутской трассе. Также враг нарушал перемирие в Станице Луганской и в соседних с Попасной селах Новоалександровка и Новозвановка.

Опять же, использование тяжелого вооружения противника на этих рубежах не было зафиксировано. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 9 вражеских обстрелов.

На Донецком направлении вчера состоялось 6 вражеских обстрелов. Места боевой активности противника традиционные – поселок Луганское, Авдеевская промзона и подступы к Донецкому аэропорту. Тяжелое вооружение враг использовал лишь однажды, выпустив 3 мины в сторону сил АТО на Светлодарской дуге.

На Мариупольском направлении, как и ранее, зафиксирована самая высокая активность оккупантов. Традиционно почти все случаи нарушения перемирия пришлись на приморские рубежи – участок фронта от Павлополя до Широкиного.

"Так, в Марьинке боевики провели две кратковременные вооруженные провокации. Зато на южных рубежах направлении враг провел 25 обстрелов украинских позиций. При этом боевики использовали весь спектр имеющегося вооружения, за исключением реактивной артиллерии и танков", - отметил представитель штаба.

По подсчетам Генштаба, по нашим позициям на этом участке фронта было выпущено 50 минометных мин и 25 артснарядов. Самые мощные обстрелы из тяжелого вооружения произошли в Водяном и Широкино – они начались с наступлением темноты и продолжались с перерывами более двух часов.

Отметим, вчера боевики начали сутки с мощного обстрела на Луганском направлении.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.

Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также, 23 декабря, силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.

1 января 2017-го, в первый день нового года, боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 26 раз – на мариупольском направлении.

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