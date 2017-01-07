Украина наняла компанию для лоббирования своих интересов в США за 50 тыс долл в месяц

Администрация Президента Украины Петра Порошенко наняла компанию BGR Group, основанную экс-председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбуром, для лоббирования интересов Украины.

Это следует из документов на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США, сообщает DW.COM.

"BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017 года. Адрес клиента в представленной информации - "Банковая 11, Киев, Украина". Цель деятельности компании - "усиление связей между США и Украиной и поощрения американских частных предпринимателей инвестировать в Украину", - говорится в публикации.

Как отмечается, в конце декабря Барбур и BGR Group договорились с Украиной о "выработке и имплементации стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных связей. Речь идет в частности и об "организации встреч" с американскими должностными лицами.

Все физические лица и фирмы, которые выполняют заказы иностранных правительств, должны сообщать о таких действиях и обнародовать данные о клиентах и контрактах.

Как отмечается в предоставленной FARA информации, Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тысяч долларов по крайней мере до конца 2017 года.

Как пишет издание, "украинские политики опасаются вероятного сближения США с Россией" после прихода к власти в США Дональда Трампа, который "неоднократно высказывал свое захорплення стилем управления российского президента Владимира Путина".

Отметим, через два дня после избрания Дональда Трампа президентом США глава украинского Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объявил о прекращении расследования обстоятельств предполагаемого тайного получения соратником Трампа Полом Манафортом 12,7 млн долларов от "Партии регионов".

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