Луценко отчитался о миллиардах возвращенных государству и гражданам гривен

В течение 2016 по искам ГПУ государству и гражданам возвращено 9 млрд гривен.
Об этом утром 7 января сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке.
"По искам ГПУ в пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 млрд грн. Реально возвращено за год 9 млрд гривен", - отметил он.
Луценко добавил, что в течение года отменено почти 1000 незаконных судебных решений, "чем предупреждены потери государства на 2,3 млрд гривен".
Отметим, прошло более четырех месяцев после обысков у Добкина и Кернеса, но до сих пор в ГПУ нет подозреваемых в этом деле. Луценко тогда отметил, что целью обысков было изъятие документов, "которые должны стать основой дела о хищения 650 га харьковской земли организованным преступным группировкам Добкина-Кернеса".
|
Cсылки по теме:
ГПУ направила дело Ефремова в суд - Луценко
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.
Дело о выстреле Пашинского передали прокуратуре
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.
ГПУ объявила в розыск экс-министра обороны Лебедева по подозрению в содействии разгону Майдана
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.
Конкурсная комиссия предложила Луценко кандидатов на админдолжности в Генинспекцию ГПУ
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.
Луценко: некоторые фигуранты дела о перестрелке в Княжичах не приходят на допросы
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.
Луценко поддерживает демонтаж МАФов, но советует Кличко не нарушать закон
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.
Луценко о деле Януковича: суд может начаться в первом квартале 2017 года, важнейшие показания дал экс-депутат РФ
// NEWSru.ua // Украина // 27 декабря 2016 г.