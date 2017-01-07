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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 7 января 2017 г.
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Луценко отчитался о миллиардах возвращенных государству и гражданам гривен
время публикации: 17:04
последнее обновление: 17:04
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В течение 2016 по искам ГПУ государству и гражданам возвращено 9 млрд гривен

В течение 2016 по искам ГПУ государству и гражданам возвращено 9 млрд гривен.

Об этом утром 7 января сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке.

"По искам ГПУ в пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 млрд грн. Реально возвращено за год 9 млрд гривен", - отметил он.

Луценко добавил, что в течение года отменено почти 1000 незаконных судебных решений, "чем предупреждены потери государства на 2,3 млрд гривен".

Отметим, прошло более четырех месяцев после обысков у Добкина и Кернеса, но до сих пор в ГПУ нет подозреваемых в этом деле. Луценко тогда отметил, что целью обысков было изъятие документов, "которые должны стать основой дела о хищения 650 га харьковской земли организованным преступным группировкам Добкина-Кернеса".

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