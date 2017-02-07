 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Спасатели взорвали километровый затор на реке Стрый
время публикации: 11:12
последнее обновление: 11:22
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Спасатели взорвали километровый затор на реке Стрый

Львовские спасатели взорвали километровый затор, который образовался в результате потепления и осадков на реке Стрый. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты облгосадминистрации.

"Из-за резкого изменения погоды (повышения температуры и осадков дождя) в Турковском районе на реке Стрый образовался ледовый затор длиной 1000 м (в районе с. Завадовка). Пиротехнической группой 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины осуществлен подрыв затора", - говорится в информации.

Как отметили в департаменте, для ликвидации затора в двух местах было заложено по 0,8 кг тротила.

Благодаря подрыву освобождено от затора место впадения реки Яблонька в реку Стрый. Уровень воды снижается. Угрозы подтопления объектов нет.

Как отметили спасатели, опасность образования новых и усиления уже существующих заторов льда с резким повышением уровней воды, местами до опасных отметок, наблюдается также в бассейне реки Днестр в Турковском и Дрогобычском районах области. Усиление ледообразующих процессов, ожидается в связи с похолоданием в следующие три дня.

В горах Львовщины в связи с ожидаемыми снегопадами сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности.

Ранее сообщалось, что ледовый затор на реке Уж решили не взрывать, а раcчищать экскаваторами.

facebook

Cсылки по теме:

В пяти областях Украины из-за ухудшения погоды ограничили движение больших машин
// NEWSru.ua // Украина // 7 февраля 2017 г.

Закарпатье страдает от наводнения. Москаль успокаивает: региону не грозит ни ледоход, ни наводнение
// NEWSru.ua // Украина // 4 февраля 2017 г.

В Испании проливные дожди вызвали сильные наводнения, двое погибших
// NEWSru.ua // В мире // 5 декабря 2016 г.

В Одессе много поваленных деревьев, люди передвигаются на лодках. К ликвидации последствий привлекли военных и Нацгвардию
// NEWSru.ua // Украина // 13 октября 2016 г.

Наводнение в Македонии: погибли 17 человек
// NEWSru.ua // В мире // 7 августа 2016 г.

В результате наводнения в Германии и Франции погибли не менее 9 человек
// NEWSru.ua // В мире // 2 июня 2016 г.

На Закарпатье наводнение: несколько рек вышли из берегов, автодороги размыты, движение транспорта остановлено
// NEWSru.ua // Украина // 21 ноября 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:24
 Украинская биатлонистка Бондарь выиграла "серебро" на Всемирной Универсиаде-2017
// Спорт


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 7 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 12:24

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017