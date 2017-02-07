Спасатели взорвали километровый затор на реке Стрый

Львовские спасатели взорвали километровый затор, который образовался в результате потепления и осадков на реке Стрый. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты облгосадминистрации.

"Из-за резкого изменения погоды (повышения температуры и осадков дождя) в Турковском районе на реке Стрый образовался ледовый затор длиной 1000 м (в районе с. Завадовка). Пиротехнической группой 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины осуществлен подрыв затора", - говорится в информации.

Как отметили в департаменте, для ликвидации затора в двух местах было заложено по 0,8 кг тротила.

Благодаря подрыву освобождено от затора место впадения реки Яблонька в реку Стрый. Уровень воды снижается. Угрозы подтопления объектов нет.

Как отметили спасатели, опасность образования новых и усиления уже существующих заторов льда с резким повышением уровней воды, местами до опасных отметок, наблюдается также в бассейне реки Днестр в Турковском и Дрогобычском районах области. Усиление ледообразующих процессов, ожидается в связи с похолоданием в следующие три дня.

В горах Львовщины в связи с ожидаемыми снегопадами сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности.

Ранее сообщалось, что ледовый затор на реке Уж решили не взрывать, а раcчищать экскаваторами.

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