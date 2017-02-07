Один из "пересичников" призывал на Facebook захватить с оружием Закарпатскую ОГА. В СБУ его предупредили, что за это дают до 3-х лет

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Сотрудники Управления Службы безопасности Украины на Закарпатье предупредили возможное совершение антиконституционных действий и провокаций во время акции владельцев авто на иностранном регистрации ("пересичников") в Ужгороде.
Как сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины, правоохранители установили местного жителя, призывавшего в соцсетях проводить акции протеста и с оружием в руках захватывать админздания. Провокатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение или ограничение свободы сроком до 3-х лет.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Спецслужба и в дальнейшем будет жестко реагировать на любую антиконституционную деятельность", - отметили в СБУ.
По данным "Закарпаття онлайн", речь идет о комментарии в социальной сети Facebook гражданина Б., который распространял призывы о необходимости блокировки и пикетирования административного здания Закарпатской областной государственной администрации, а также размещал в отдельных группах соцсети призывы к таким же действиям, но уже с применением оружия.
Согласно заключению лингвистического исследования, в материалах этого автора прослеживается его четкая позиция - что только массовое применение оружия является залогом наведения порядка.
"Восприятие содержания анализируемого текста как такового, содержащего призывы к агрессивным действиям с применением оружия с целью лишения должностных лиц, государственных деятелей возможности выполнять свои полномочия, является одним из способов насильственного захвата государственной власти и является одним из возможных вариантов субъективного восприятия указанного текста реципиентом", - установили эксперты.
Напомним, "пересичники" регулярно устраивают блокаду украинско-словацкой границы с требованием освободить их нерастаможенные машины от налогов. В конце прошлого года Кабмин обещал решить этот вопрос.
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