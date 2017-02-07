Меркель призвала Путина повлиять на боевиков на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным призвала его повлиять на боевиков на украинском Донбассе, чтобы остановить насилие.
Об этом рассказал пресс-секретарь правительства Германии в Берлине Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.
Кроме того, отмечается, что Меркель и Путин выразили надежду на то, что боевые действия на востоке Украины скоро завершатся.
"Канцлер Германии обратилась к президенту РФ использовать свое влияние на сепаратистов... Канцлер Германии и президент России согласились, что должны быть предприняты новые усилия для обеспечения прекращения огня и попросили министров иностранных дел и их советников оставаться в тесном контакте", - сказал Зайберт.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщали о том, что канцлер Германии Меркель заверила президента Петра Порошенко в том, что не допустит никаких геополитических соглашений по Украине, которые игнорируют позицию Киева.
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