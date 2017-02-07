У вузов в Крыму и на оккупированном Донбассе отобрали лицензии

Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии высших учебных заведений, которые остались в Крыму и на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В Донецкой области лицензии лишены 30 государственных и коммунальных вузов І-ІІ уровней аккредитации и два частных вуза І-ІV уровней аккредитации; в Луганской области 14 государственных и коммунальных вузов І-ІІ уровней аккредитации. В Крыму лицензии аннулированы Крымскому государственному медицинскому университету имени С.И.Георгиевского, Севастопольскому национальному университету ядерной энергии и промышленности, Керченскому государственному морскому технологическиому университету и еще 16 государственным и коммунальным вузам І-ІV уровней аккредитации и шести частным вузам І-ІV уровней аккредитации.
Для студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014 года, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались в Украине, разработан соответствующий порядок аттестации.
Студентам вузов с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были зачислены на обучение и внесены в Единый государственный реестр, предоставляется право обучения в вузах Украины.
В течение 2014-2016 годов из Донецкой, Луганской областей и Крыма были перебазированы в другие регионы почти 20 вузов. В прошлом году на базе этих и других уполномоченных вузов начали деятельность 40 образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", в которые во время вступительной кампании обратились около 3 тыс. 350 человек.
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