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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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В Хельсинки устроили флешмоб в поддержку украинской армии
время публикации: 09:53
последнее обновление: 09:57
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В Хельсинки устроили флешмоб в поддержку украинской армии
В Хельсинки устроили флешмоб в поддержку украинской армии
В Хельсинки устроили флешмоб в поддержку украинской армии

5 февраля украинская община в Хельсинки устроила в центре финской столицы флешмоб в поддержку мирного населения Авдеевки, украинской армии и в память о погибших защитниках Украины. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Украинцы в Финляндии".

В традициях флешмоба активисты сошлись буквально на несколько минут, спели вместе две украинские песни и разошлись.

Участники акции держали национальные флаги и информационные плакаты, чтобы привлечь внимание прохожих к обострению ситуации на востоке Украины.

Ранее украинцы в Европе уже пикетировали посольства России из-за обстрелов Авдеевки.

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