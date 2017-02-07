В Хельсинки устроили флешмоб в поддержку украинской армии

5 февраля украинская община в Хельсинки устроила в центре финской столицы флешмоб в поддержку мирного населения Авдеевки, украинской армии и в память о погибших защитниках Украины. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Украинцы в Финляндии".

В традициях флешмоба активисты сошлись буквально на несколько минут, спели вместе две украинские песни и разошлись.

Участники акции держали национальные флаги и информационные плакаты, чтобы привлечь внимание прохожих к обострению ситуации на востоке Украины.

Ранее украинцы в Европе уже пикетировали посольства России из-за обстрелов Авдеевки.

Cсылки по теме: