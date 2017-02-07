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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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Верховный суд оккупированного Крыма вернул апелляционную жалобу Умерова
время публикации: 15:04
последнее обновление: 15:04
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Верховный суд оккупированного Крыма вернул апелляционную жалобу Умерова

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вернул апелляционную жалобу зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова на решение оккупационного суда, которым разрешено производство следственных действий в отношении адвоката Николая Полозова. Об этом сам Умеров пишет во вторник, 7 февраля, в Facebook.

"Верховный суд Крыма возвратил мою апелляционную жалобу на постановление Киевского районного суда г Симферополя от 13 декабря 2016 г, которым разрешено производство следственных действий в отношении адвоката Полозова по моему уголовному делу... Не стали даже рассматривать...", – пишет он.

По словам Умерова, рассмотрение апелляции самого Полозова назначено на 14 февраля.

"Свидетель по делу не может быть адвокатом по этому же делу... Иллюзий не строим, но защищаться будем...", – отметил также Умеров.

Как известно, 25 января в оккупированном Крыму ФСБ задержала защитника Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова Николая Полозова.

В ноябре 2016 года Полозов заявлял, что следователь ФСБ в деле Умерова, которого РФ обвиняет в "сепаратизме", пытается устранить его из процесса, переведя в статус свидетеля и добиваясь допроса адвоката.

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