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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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В Олевск перебросили бригаду нацгвардейцев – на борьбу с янтарной лихорадкой
время публикации: 21:15
последнее обновление: 21:15
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В связи с обострением ситуации относительно незаконной добычи янтаря в город Олевск Житомирской области отправлены военнослужащие Первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины
В Олевск перебросили бригаду нацгвардейцев – на борьбу с янтарной лихорадкой
"Совместно с работниками полиции гвардейцы будут нести службу с целью обеспечения публичной безопасности и порядка, предотвращение случаев незаконного вывоза лесо-пило-материалов, металлолома и янтаря"

В связи с обострением ситуации относительно незаконной добычи янтаря в город Олевск Житомирской области отправлены военнослужащие Первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Об этом во вторник 7 февраля сообщается на сайте НГУ.

"Совместно с работниками полиции гвардейцы будут нести службу с целью обеспечения публичной безопасности и порядка, предотвращение случаев незаконного вывоза лесо-пило-материалов, металлолома и янтаря", - говорится в сообщении.

В течение 2016 года на территории Житомирской области военнослужащими Нацгвардии раскрыто 41 преступление, задержаны за подозрение в совершении преступлений 117 человек, прекращены 224 административных правонарушения, выявлены 10 фактов добычи янтаря-сырца, во время которых задержаны 50 человек, изъяты 12 единиц автотранспорта, четыре мотопомпы и 1,27 кг янтаря.

Как сообщалось, в населенном пункте Олевск Житомирской области в ночь на 16 января произошло вооруженное столкновение , в результате которого 7 человек попали в больницу, один умер. По одной из версий, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. По другой - это были криминальные разборки, связанные с незаконной добычей янтаря.

Полиция Житомирщины установила более 30 участников вооруженного конфликта. Также была создана межведомственная рабочая группа Генпрокуратуры и Национальной полиции для надлежащего расследования вышеупомянутого уголовного производства.

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