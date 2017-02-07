Тука: не вижу необходимости вводить сейчас военное положение

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука пока не видит целесообразности введения военного положения. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, 6 февраля, пишет Украинская правда.
"Я не вижу необходимости введения военного положения", - сказал он на вопрос ведущего "Свободы слова".
В то же время Тука считает, что в периоды, когда государству угрожает опасность, необходимо давать возможность руководству страны брать под свой контроль стратегические объекты, которые не находятся в ее собственности.
"Я считаю целесообразным рассматривать не вопрос введения или не введения военного положения, а лучше предоставить любому исполнительному органу власти возможность в случае реальной государственной опасности брать под временный контроль стратегически важные предприятия", - сказал он.
В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" допускают введение военного положения в случае широкомасштабной эскалации ситуации на Донбассе.
Напомним, фракция "Батькивщина" выступает за введение военного положения в Луганской и Донецкой областях.
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