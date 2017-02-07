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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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Тука: не вижу необходимости вводить сейчас военное положение
время публикации: 10:25
последнее обновление: 10:25
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Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука пока не видит целесообразности введения военного положения

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука пока не видит целесообразности введения военного положения. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, 6 февраля, пишет Украинская правда.

"Я не вижу необходимости введения военного положения", - сказал он на вопрос ведущего "Свободы слова".

В то же время Тука считает, что в периоды, когда государству угрожает опасность, необходимо давать возможность руководству страны брать под свой контроль стратегические объекты, которые не находятся в ее собственности.

"Я считаю целесообразным рассматривать не вопрос введения или не введения военного положения, а лучше предоставить любому исполнительному органу власти возможность в случае реальной государственной опасности брать под временный контроль стратегически важные предприятия", - сказал он.

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" допускают введение военного положения в случае широкомасштабной эскалации ситуации на Донбассе.

Напомним, фракция "Батькивщина" выступает за введение военного положения в Луганской и Донецкой областях.

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