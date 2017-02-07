 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Разговор Трампа с Порошенко был "классным" - Климкин
время публикации: 07:42
последнее обновление: 08:00
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал "классным" телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Петром Порошенко
"Этот разговор был классный по тональности, атмосфере. Так, как понимают друг друга президенты, мне важно", - заявил Климкин, добавив, что разговор был содержательным

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал "классным" телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он сказал в эфире ICTV в понедельник вечером.

Министр отметил, что присутствовал во время этого общения глав государств.

"Этот разговор был классный по тональности, атмосфере. Так, как понимают друг друга президенты, мне важно", - заявил Климкин, добавив, что разговор был содержательным.

По его словам, Трамп задавал "очень четкие вопросы": что происходит, почему именно сейчас, в каком объеме, какое влияние это имеет.

"Глубина этих вопросов и желание понять, что реально происходит, и помочь, для меня были очень хорошим признаком", - добавил министр.

Как известно, телефонный разговор между Трампом и Порошенко состоялся 4 февраля.

Климкин добавил, что визит Петра Порошенко в США должен состояться в ближайшие недели.

"Визит состоится в ближайшие недели, мы работаем по логистическим датам. Нам нужно его наилучшим образом подготовить. Но есть четкая договоренность о встрече в ближайшее время", - отметил он.

Глава МИДа добавил, что он сам в ближайшее время будет находиться с визитом в Вашингтоне.

По словам Климкина, в ходе переговоров в США украинская делегация, в частности, будет обсуждать с представителями новой Администрации США выполнение Минских договоренностей и то, "кто будет гарантом их выполнения".

facebook

Cсылки по теме:

InoPressa. Российские мотивы в какофонии Трампа
// NEWSru.ua // Пресса // 6 февраля 2017 г.

У Тимошенко не хотят раскрывать подробности встречи с Трампом, но уверяют, что возле туалета не ловили
// NEWSru.ua // Украина // 6 февраля 2017 г.

Порошенко и Трамп выразили обеспокоенность из-за эскалации в Авдеевке, США готовы помочь вернуть мир на границе
// NEWSru.ua // Украина // 5 февраля 2017 г.

InoPressa. Обострение в Украине: что скажет новая администрация США?
// NEWSru.ua // Пресса // 2 февраля 2017 г.

Foreign Policy. Путин немедленно устроил Трампу "испытание" путем атак в Украине
// NEWSru.ua // Пресса // 2 февраля 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 08:43
 Израиль узаконил тысячи застроек на Западном берегу Иордана
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 7 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 08:43

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017