Разговор Трампа с Порошенко был "классным" - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал "классным" телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он сказал в эфире ICTV в понедельник вечером.
Министр отметил, что присутствовал во время этого общения глав государств.
"Этот разговор был классный по тональности, атмосфере. Так, как понимают друг друга президенты, мне важно", - заявил Климкин, добавив, что разговор был содержательным.
По его словам, Трамп задавал "очень четкие вопросы": что происходит, почему именно сейчас, в каком объеме, какое влияние это имеет.
"Глубина этих вопросов и желание понять, что реально происходит, и помочь, для меня были очень хорошим признаком", - добавил министр.
Как известно, телефонный разговор между Трампом и Порошенко состоялся 4 февраля.
Климкин добавил, что визит Петра Порошенко в США должен состояться в ближайшие недели.
"Визит состоится в ближайшие недели, мы работаем по логистическим датам. Нам нужно его наилучшим образом подготовить. Но есть четкая договоренность о встрече в ближайшее время", - отметил он.
Глава МИДа добавил, что он сам в ближайшее время будет находиться с визитом в Вашингтоне.
По словам Климкина, в ходе переговоров в США украинская делегация, в частности, будет обсуждать с представителями новой Администрации США выполнение Минских договоренностей и то, "кто будет гарантом их выполнения".
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