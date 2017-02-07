Сущенко просит генсека СЕ содействовать его освобождению. Дочь журналиста зачитала письмо отца к соотечественникам

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Генеральному секретарю Совета Европы Торбьерну Ягланду передано письмо от журналиста Романа Сущенко, который был незаконно арестован в России. Об этом говорится на сайте Постоянного представительства Украины при СЕ.
Дочь Сущенко зачитала письмо отца к соотечественникам
Сущенко написал письмо из СИЗО Лефортово, где сейчас находится.
В письме Сущенко написал, что хочет видеть, как растет его сын и вернуться к работе журналистом.
"Полностью разделяя европейские ценности, в основе которых находятся свобода и жизнь человека, я обращаюсь к Вам с личной просьбой принять участие в моей судьбе. Господин Торбьерн Ягланд, мои ожидания и огромное желание видеть как взрослеет мой девятилетний сын Максим, воспитывать его и вернуться к журналистской работе очень большие в этом году", - говорится в письме.
Передавая письмо, постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба отметил, что освобождение украинских политических заключенных, которых Москва незаконно удерживает в оккупированном Крыму и в России, должно быть одним из приоритетов Совета Европы как правозащитной организации.
Он также привлек внимание к делу другого незаконно заключенного Россией журналиста - Николая Семены.
Дочь Сущенко зачитала письмо отца к соотечественникам
Дочь Романа Сущенко Юлия на презентации фильма UA/TV "Узники Кремля" зачитала письмо отца, адресованное президенту, дипломатам, парламентариям, коллегам, друзьям и родным, сообщает "Укринформ".
В письме журналист уверяет, шок уже прошел и на смену ему пришли спокойствие и уверенность.
"Время, проведенное в тюрьме, позволило критически осмыслить жизнь, оценить реальность и хорошо подумать над будущим. Отрывистые крупицы информации с воли подарили искру надежды, а впоследствии - встречи с адвокатом и нашим консулом. Визиты правозащитников и откровенные письма неравнодушных людей усилили это ощущение", - пишет Сущенко.
Скопированные защитниками дайджесты украинских и международных новостей относительно дела журналиста также приятно поражают его. "Для тьмы нет лучшей почвы, чем равнодушие, а лучшее оружие против нее - уверенность в собственных силах. Помним, друзья: вместе нас много и нас не победить", - подчеркнул Сущенко.
Как сообщалось, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест незаконно задержанному в РФ журналисту Укринформа Роману Сущенко еще на три месяца - до 30 апреля 2017 года.
Напомним, Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.
Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.
24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге была принята резолюция, в которой были выдвинуты требования освободить Романа Сущенко, а также прекратить преследование украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.
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