Боевики применяют танки, артиллерию и БТРы. За день – 29 обстрелов. Двое военных получили ранения

Боевики в течение сегодняшнего дня 29 раз открывали огонь по позициям сил Антитеррористической операции.

Об этом во вторник 7 февраля сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

"В целом зафиксировано 29 обстрелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Луганское, Невельское, Каменку, Верхнеторецкое. В районе Авдеевки по нашим позициям вел огонь танк.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов – Талаковку и Гнутово. Из минометов захватчики обстреливали Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Лебединское и Березовое. По Павлополю огонь вел БТР противника.

На Луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новозвановку и Новоалександровку.

В штабе сообщили, что двое украинских военных ранены.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки был ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины, погибших нет.

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