Стартовала шестая сессия Верховной Рады

В Верховной Раде во вторник, 7 февраля, открылась шестая сессия. Об этом заявил спикер Андрей Парубий с трибуны парламента.
Во время своего выступления председатель ВР поблагодарил украинских военных за защиту Авдеевки и призвал Верховную Раду почтить память погибших там бойцов минутой молчания.
Парубий считает недопустимым отсутствие народных депутатов на рабочем месте в парламенте во время войны.
"Почему в рабочее время нет депутата на рабочем месте в парламенте воюющей страны, никто не сможет пояснить... Отсутствие депутата на рабочем месте во время войны недопустимо", - сказал он.
Он вновь пообещал, что будет предпринимать все меры для повышения дисциплины.
"Нет времени находиться в зале - сдавайте мандаты и занимайтесь своими... бизнесами", предложил Парубий.
На открытии присутствовали премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министры Кабинета министров, руководители центральных органов исполнительной власти, судебной ветви власти и руководители дипломатических представительств иностранных государств.
Народные депутаты и гости парламента спели гимн Украины.
Планируется, что на первом пленарном заседании депутаты утвердят повестку дня шестой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва.
В повестке дня также проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки детей, которые постоянно проживают в зоне проведение антитеррористической операции в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения.
Кроме того, депутаты должны рассмотреть во втором чтении законопроект о добыче и реализации янтаря.
Планируется также рассмотреть ряд законопроектов в экологической сфере и некоторые проекты законов, которые не были рассмотреть на прошлой сессии.
Согласно утвержденному календарному плану, шестая сессия Верховной Рады 8 созыва пройдет с 7 февраля по 21 июля, при этом на праздники депутаты не будут работать в парламентском зале.
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