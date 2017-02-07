 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

На Харьковщине ликвидировали группировку, похищавшую людей
время публикации: 17:54
последнее обновление: 17:54
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

На Харьковщине ликвидировали группировку, похищавшую людей
На Харьковщине ликвидировали группировку, похищавшую людей
На Харьковщине ликвидировали группировку, похищавшую людей
На Харьковщине ликвидировали группировку, похищавшую людей

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией ликвидировала межрегиональную преступную группировку, специализировавшуюся на похищении людей.

Об этом во вторник 7 февраля сообщили в пресс-центре СБУ.

"В банду входили трое жителей Харьковской и Киевской областей в возрасте от 30 до 60 лет, один из них ранее был неоднократно судим", - говорится в сообщении.

Правоохранители получили оперативную информацию, что на днях на окраине Харькова был похищен местный предприниматель, который в 2014 году переехал из Луганска. Также стало известно, что похитители угрожают и избивают жертву, чтобы завладеть его четырьмя авто жертвы и квартирой в оккупированном Луганске.

"Оперативники спецслужбы 7 февраля задержали членов банды в поселке Песочин при попытке завладения одним из автомобилей потерпевшего. Похищенный предприниматель, который находился в машине злоумышленников в наручниках - освобожден", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Планируется открытие уголовного производства по ст. 146 (похищение человека) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Также проверяется возможная причастность задержанных к совершению других насильственных и имущественных преступлений.

Напомним, вчера в аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали жителя Чернигова, который занимался продажей украинских девушек в китайские бордели.

facebook

Cсылки по теме:

Нацполиция разоблачила банду угонщиков элитных автомобилей госчиновника и нардепов, - Аваков
// NEWSru.ua // Украина // 25 января 2017 г.

В Нацполиции рассказали о задержании "банды из Княжичей"
// NEWSru.ua // Украина // 5 декабря 2016 г.

В Мукачево задержала рэкетира, который вымогал деньги с госслужащего
// NEWSru.ua // Украина // 2 декабря 2016 г.

В Кропивницком разоблачили банду "оборотней в погонах"
// NEWSru.ua // Украина // 28 ноября 2016 г.

На Одесчине задержали банду рэкетиров
// NEWSru.ua // Украина // 17 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 18:52
 Немецкие журналисты утверждают, что в России уже вербуют наёмников для войны в Афганистане. Этим занимается Уткин
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 7 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 18:52

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017