"Самопомич" требует увольнения "министров капитуляции" Черныша и Туки

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Фракция "Объединение "Самопомич" в Верховной Раде Украины зарегистрировала и требует от Верховной Рады рассмотреть и принять решения об увольнении министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша и его заместителя Георгия Туки, сообщает официальный сайт этой политсилы.
"Люди, которые публично не признают и отрицают оккупацию, на самом деле являются министрами капитуляции. Они не могут называться украинскими чиновниками, потому что сегодня говорят риторикой Кремля. Эти двойные стандарты нужно ликвидировать", - заявил по этому поводу нардеп Роман Семенуха.
Также фракция требует уже на этой неделе принять в первом чтении закон "О временно оккупированных территориях", который, в частности, заблокирует военно-экономическую торговлю с оккупированными территориями и запретит проведение любых выборов на оккупированных территориях до их освобождению.
"Можно бесчисленное количество раз петь гимн, минутой молчания початать память воинов, но в это время происходит циничная и наглая, грязная торговля с оккупированными территориями. Фракция "Самопомич" убеждена, что если Верховная Рада не способна назвать вещи своими именами: войну назвать войной, оккупированные территории - оккупированными, а Российскую Федерацию - оккупантом, этот парламент не имеет больше морального права называться украинским", - отмечает Семенуха.
Стоит заметить, что именно народные депутаты от "Самопомочи" (Семен Семенченко, Роман Пастух) выступили инициаторами товарной блокады ОРДЛО.
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