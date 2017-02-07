"Самопомич" требует наказать полицию за разгон блокировавших ОРДЛО

Фракция "Самопомич" призывает комитет по правоохранительной деятельности разобраться с теми, кто применил силу к "ветеранам АТО" и помешал блокированию дороги вблизи Бахмута. Об этом заявил Егор Соболев с трибуны Верховной Рады в окружении своих соратников, пишет Украинская правда.

Он возложил ответственность за инцидент на начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина и министра внутренних дел Арсена Авакова.

6 февраля Аброськин сообщил, что полиция разблокировала дорогу неподалеку от города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области, которую перекрыли неустановленные лица в балаклавах.

"Вчера около украинского Бахмута люди в форме украинской полиции напали на ветеранов этой войны за независимость, травили газом, сбивали с ног, наддавали палками по головам. Единственная вина этих ветеранов – что они выступили против торговли на крови, торговли с оккупированными территориями", – заявил Соболев.

"Все наблюдали за нападением на Авдеевку на прошлой неделе, но мало кто догадывался, что в двух десятках километров правее эшелон за эшелоном ежедневно из и на оккупированные территории шла торговля в огромных объемах", – возмутился он.

По словам Соболева, ветераны взяли на себя обязанности органов власти, а "в благодарность они получили газ, дубинки и уголовные дела".

"Если новый "Беркут" во главе с новыми руководителями и вместе со старыми "титушками" забыли, чем закончились нападения на людей на Майдане, то общество быстро им напомнит", – сказал нардеп.

"Мы просим комитет по правоохранительной деятельности уже завтра во главе с Андреем Кожемякиным собрать специальное заседание и рассмотреть это нападение, рассмотреть личную ответственность донецкого-севастопольского генерала Аброськина. Рассмотреть ответственность министра внутренних дел, без которого такие операции не должны быть возможны", – заявил Соболев.

"Мы просим весь украинский парламент сделать свою работу: принять закон, который сделает эту торговлю на крови незаконной. Нельзя торговать с государством, которое на эти деньги вооружает и убивает наших людей. Нельзя торговать с государством, которое нападение за нападением уничтожает Украину изнутри. Это простое правило мы с вами до сих пор не выучили", – добавил он.

"Самопомич" просит всех депутатов поддержать ее инициативу – и принять закон о временно оккупированных территориях.

Партия призывает парламент расследовать и привлечь к ответственности "тех людей, которые хотят стать новыми Захарченками, новыми Коряками, новыми палачами этого государства".

Напомним, что по версии активистов торговой блокады оккупированных районов Донбасса, в автобусе находились титушки. В Штабе блокады торговли с оккупантами сообщили, что полицейский спецназ использовал резиновые дубины и слезоточивый газ.

Как сообщалось, 25 января ветераны АТО и несколько народных депутатов заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. На следующий день, 26 января, активисты заблокировали еще одну станцию – Светланово. 2 февраля ветераны и активисты перекрыли железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области.

Высшие должностные лица и руководство силовых органов Украины негативно отнеслись к инициативе, а прокуратура по факту блокирования дороги в Луганской области открыла производство.

Как заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, основным органом, который будет заниматься вопросами перемещения товаров "в" и "из" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), станет Государственная фискальная служба (ГФС), тогда как ранее эти вопросы были в компетенции межведомственной группы.

3 февраля глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский встретился с активистами блокады оккупированных территорий близь Бахмута. По его словам, стороны договорились о совместном контроле за пропуском продуктов на оккупированную территорию. Также договорились пропускать составы для карьеров.

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