РУНА отказалась от Савченко

По идеологическим соображениям общественная платформа РУНА и внефракционный народный депутат Надежда Савченко прекращают активное сотрудничество, сообщается на странице движения в Facebook.
Как отмечается в сообщении, соответствующее решение является "взаимным" и вызвано "разногласиями в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы".
"В то же время, мы не исключаем вероятности дальнейшей совместной работы над определенными проектами, в условиях пребывания в рамках различных идеологических структур", - добавили в организации.
РУНА является малоизвестной формацией. От ее имени выступает киевский репетитор по математике, экономист по образованию Назар Мухачев.
Вместе с ним, а также вместе со львовским бизнесменом Теодором Дякив (ранее сотрудничал с БЮТ и "Гражданской позицией" Анатолия Гриценко), нардеп Савченко безуспешно пыталась создать совместный политический проект.
После шквала критики со стороны западноукраинской интеллигенции Диякив тоже стал отмежовываться от Савченко, подчеркивая, что он и в дальнейшем представляет собственную экспертную группу "Народный суверенитет".
Напомним, Савченко исключена из парламентской фракции "Батькивщина" и из состава украинской делегации в ПАСЕ по причине самостоятельных контактов с главарями пророссийских террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По этой же причине, а также из-за ее постоянных неоднозначных высказываний на тему сепаратистов, территориальной целостности, государственного устройства и войны с Россией продолжается процедура прекращения ее членства в комитете ВР Украины по вопросам нацбезопасности.
В то же время Юлия Тимошенко выступила против лишения Савченко депутатского мандата, а депутат в свою очередь избегает критики в адрес лидера "Батькивщины".
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