 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

РУНА отказалась от Савченко
время публикации: 17:12
последнее обновление: 17:22
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

По идеологическим соображениям общественная платформа РУНА и внефракционный народный депутат Надежда Савченко прекращают активное сотрудничество

По идеологическим соображениям общественная платформа РУНА и внефракционный народный депутат Надежда Савченко прекращают активное сотрудничество, сообщается на странице движения в Facebook.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение является "взаимным" и вызвано "разногласиями в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы".

"В то же время, мы не исключаем вероятности дальнейшей совместной работы над определенными проектами, в условиях пребывания в рамках различных идеологических структур", - добавили в организации.

РУНА является малоизвестной формацией. От ее имени выступает киевский репетитор по математике, экономист по образованию Назар Мухачев.

Вместе с ним, а также вместе со львовским бизнесменом Теодором Дякив (ранее сотрудничал с БЮТ и "Гражданской позицией" Анатолия Гриценко), нардеп Савченко безуспешно пыталась создать совместный политический проект.

После шквала критики со стороны западноукраинской интеллигенции Диякив тоже стал отмежовываться от Савченко, подчеркивая, что он и в дальнейшем представляет собственную экспертную группу "Народный суверенитет".

Напомним, Савченко исключена из парламентской фракции "Батькивщина" и из состава украинской делегации в ПАСЕ по причине самостоятельных контактов с главарями пророссийских террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По этой же причине, а также из-за ее постоянных неоднозначных высказываний на тему сепаратистов, территориальной целостности, государственного устройства и войны с Россией продолжается процедура прекращения ее членства в комитете ВР Украины по вопросам нацбезопасности.

В то же время Юлия Тимошенко выступила против лишения Савченко депутатского мандата, а депутат в свою очередь избегает критики в адрес лидера "Батькивщины".

facebook

Cсылки по теме:

Савченко снова "договорилась": россияне обстреливают Авдеевку не потому что хотят сами напасть, а из-за угрозы нападения со стороны Украины
// NEWSru.ua // Украина // 6 февраля 2017 г.

В СБУ заявили о блуждающих в Сети фейковых списках пленных на Донбассе
// NEWSru.ua // Украина // 24 января 2017 г.

У Матиоса начали расследовать бой, после которого Савченко оказалась в плену. По статье "халатное отношение к службе"
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.

Савченко: освободить Донбасс мирным путём можно лишь временно сдав Крым
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.

Савченко обновила списки пленных украинцев и россиян. Экс-комбат "Донбасса" назвал её "шарамойкой Медведчука"
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 18:52
 Немецкие журналисты утверждают, что в России уже вербуют наёмников для войны в Афганистане. Этим занимается Уткин
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 7 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 18:52

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017