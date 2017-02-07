Рада не смогла принять повестку дня на текущую пленарную неделю. Парубий заявил о скором обновлении ЦИК

Верховная Рада Украины после нескольких попыток голосования так и не смогла принять повестку дня на предстоящую пленарную неделю 7-10 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

Парубий заявил о скором обновлении ЦИК

ВР не захотела рассматривать обращения к миру относительно обострения в АТО



Во вторник народные депутаты голосовали за недельную повестку дня 4 раза, однако ни разу этот вопрос не набрал минимально необходимого количества голосов (226 голосов).

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пояснил, что ставит на голосование повестку дня на неделю, поскольку повестка дня на 6-ю сессию не готова, так как "7 комитетов не подали предложения".

Парубий отметил, что "без утверждения повестки дня мы не можем ни одного вопроса поставить на рассмотрение". В то же время спикер добавил, что парламент может рассматривать законопроекты с предложениями президента Украины.

Народные депутаты приступили к рассмотрению законопроект № 2009а "Об оценке влияния на окружающую среду" с предложениями президента.

Парубий заявил о скором обновлении ЦИК



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что в ближайшее время ВР сможет обновить состав Центральной избирательной комиссии. Об этом он заявил во время открытия шестой сессии парламента, передает "Украинская правда".

"Нам важно в ближайший период обновить состав ЦИК. После долгих дискуссий я верю, что в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим и решим", - заявил спикер.

По его словам, уровень недоверия к Верховной Раде на сегодня является критическим и это большая проблема. Парубий считает, что этому есть две причины: низкая явка на заседания депутатов, а также их политическая вражда, которая ведет к дестабилизации парламента.

"Ни я, ни кто-либо в этом зале не сможет объяснить миллионам украинцев, почему в рабочий день нет народного депутата на работе", - заявил он, добавив, что это тем более обидно для парламента воюющей страны. При этом спикер выразил уверенность, что на этой сессии депутаты смогут продемонстрировать высокий уровень ответственности.

Следует отметить, что на заседание во вторник в зале зарегистрировались 365 депутатов.

"Вторая причина – это попытка дестабилизировать парламент путем внутренней политической вражды. Сегодня уже можно твердо заявить: план, направленный на дестабилизацию и паралич главного законодательного органа страны, провалился", - подчеркнул Парубий.

Спикер назвал еще один важный вопрос для парламента на эту сессию – приближение законодательства относительно безопасности Украины к стандартам НАТО. "Один из приоритетов – гармонизация законодательства НАТО и Украины, и я поддерживаю инициативу относительно референдума о вступлении в Альянс", - отметил председатель ВР.

Также во время своего выступления Парубий поблагодарил украинских военных за защиту Авдеевки и призвал Верховную Раду почтить память погибших там бойцов минутой молчания.

Напомним, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности на основании изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии", которые были внесены в марте 2014 года с целью обеспечения непрерывности избирательного процесса во время президентской избирательной кампании.

Согласно Конституции Украины, Верховная Рада назначает и увольняет членов Центральной избирательной комиссии по представлению президента.

ВР не захотела рассматривать обращения к миру относительно обострения в АТО



Верховная Рада за две попытки не смогла включить в повестку дня и, соответственно, принять постановление-обращение к парламентам иностранных государств и международным организациям по осуждению эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины.

В первый раз за постановление 6039 проголосовали лишь 203 нардепа.

"Это жесткое заявление, которое дает оценку Верховной Рады Украины российской агрессии в Авдеевке и по всей линии фронта", - сказал Парубий, представляя постановление.

После первого голосования Парубий возмутился отсутствием нардепов в зале заседания.

"А где делись люди в рабочее время, когда парламент работает? Объясните, где они могут быть? Этот вопрос ко всем депутатам в парламенте? Потому что каждый из вас имеет механизмы и влияния, и подъем этого вопроса на комитетах и на фракциях. Все в зале ответственны, за то чтобы парламент работал", - сказал он.

После этого состоялось второе голосование, однако голосов в этот раз тоже было недостаточно – 209.

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