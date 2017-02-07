Посол ФРГ в Украине призвал провести выборы в ОРДЛО вместе с российскими оккупантами. ВР возмущена, МИД требует объяснений

Отсутствие российских войск не является обязательным условием проведения местных выборов на Донбассе. Об этом заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель, передает "РБК-Украина".

Нардепы бойкотируют празднование 25-летия посольства Германии в Украине после заявления посла Райхеля по Донбассу

Климкин назвал "фарсом" проведение выборов на оккупированных РФ территориях Донбасса и в Крыму под дулами российских автоматов

МИД Украины вызвал немецкого посла Райхеля для объяснений



Интервью с ним агентство обнародовало 7 февраля 2017 года.

Он подчеркнул, что выборы должны состояться в условиях, отвечающих европейским стандартам, и поэтому безопасность является одним из ключевых условий.

"Но необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг", - заявил Райхель.

"Я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий", - добавил он.

В качестве примера посол привел последние парламентские выборы в ГДР, которые произошли при присутствии Западной группы советских войск и при коммунистическом режиме, который на то время существовал в восточной Германии.

"Я конечно же не утверждаю, что ситуация на Донбассе идентична, я просто хочу сказать, что все зависит от обстоятельств. Поэтому мы должны сделать обстоятельства такими, чтобы выборы стали возможными", - отметил дипломат.

В то же время, по словам посла, невозможно настаивать на том, чтобы Россия первой выполнила все зависящие от нее требования для того чтобы провести выборы, а потом начать выполнять ее требования.

Кроме того, Райхель обвинил официальный Киев в невыполнении Минских соглашений.

"Вам известно, что обе стороны не выполняют их (Минские соглашения - ред.) сейчас в полном объеме - тяжелое вооружение не отведено, а наоборот - стороны сближаются и в этом есть большая опасность", - сказал он.

При этом, отвечая на вопросы, которые еще пункты договоренностей не выполняются обеими сторонами, посол отметил: "Практически не выполнены все".

"Поэтому нынешняя ситуация заставляет нас еще раз подчеркнуть необходимость выполнения Минских соглашений", - заявил Райхель.

Напомним, бывший глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер постоянно критиковал украинскую сторону за якобы неуступчивость в переговорах с российским агрессором и террористическими организациями.

Штайнмайер, возглавлявший МИД Германии в течение семи лет, покинул пост министра в связи с тем, что намерен участвовать в президентских выборах.

Нардепы бойкотируют празднование 25-летия посольства Германии в Украине после заявления посла Райхеля по Донбассу



Группа депутатов Верховной Рады Украины решила бойкотировать празднование 25-летия посольства Германии в Украине после скандального заявления посла Германии о возможности проведения выборов на Донбассе до вывода оттуда российских войск, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотели бы высказать свое возмущение относительно заявления посла Германии в Украине о том, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск. Мы считаем, что такое заявление посла Германии в Украине идет в разрез с официальной позицией Германии, противоречит Минским договоренностям и в частности тому, что Германия является активным участником "Нормандского формата", - заявила внефракционный народный депутат, руководитель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко с трибуны Верховной Рады во вторник, 7 февраля.

Во время ее выступления к трибуне подошли народные депутаты из разных фракций, большинство из фракции "Блок Петра Порошенко" в знак поддержки данного заявления, в том числе и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Мы считаем, что Министерство иностранных дел Украины должно немедленно вызвать посла Германии в Украине, чтобы услышать его опровержения заявлению", - отметила Гопко.

По ее словам, по результатам разговора с послом министр иностранных дел Павел Климкин должен положить парламенту.

Она также предложила проигнорировать праздничные мероприятия, на которые приглашены многие народные депутаты в посольство Германии в Украине в честь 25-лдетия открытия немецкого посольства в Украине.

Климкин назвал "фарсом" проведение выборов на оккупированных РФ территориях Донбасса и в Крыму под дулами российских автоматов



Министр иностранных дел Украины Климкин считает "фарсом" проведение выборов на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыму и отметил, что Киеву такие фарсы больше не нужны.

"Два избирательных фарса под дулами российских автоматов - имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Фарсов достаточно", - написал Климкин на своей странице в микроблоге Twitter.

МИД Украины вызвал немецкого посла Райхеля для объяснений



Посла Германии в Украине Райхеля вызвали в Министерство иностранных дел Украины для предоставления объяснений относительно его заявлений о возможности проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбассе до вывода оттуда российских войск.

"Посол Германии приглашен в МИД Украины для получения объяснений относительно его высказываний", - передает пресс-служба украинского МИДа.

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