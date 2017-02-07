МИД Украины разъяснил послу ФРГ, что выборы в ОРДЛО не могут проходить в присутствии российских войск

В Министерстве иностранных дел Украины в беседе с послом ФРГ Эрнстом Райхелем подчеркнули недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск.
"7 февраля посол ФРГ в Украине Райхель был приглашен в МИД Украины. Во время встречи немецкому дипломату указали на недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск", - сообщает пресс-служба МИД по итогам встречи.
В сообщении отмечается, что была подтверждена четкая и последовательная позиция Украины: такие выборы должны проходить только после вывода из Украины подразделений российских вооруженных сил, а также при обеспечении таких предпосылок безопасности, которые бы позволили проведение на Донбассе свободных и демократических выборов с соблюдением стандартов ОБСЕ и украинского законодательства.
"При этом в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в нормандском формате, направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины", - сказано в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
Как сообщалось, Райхеля вызвали в МИД Украины для предоставления объяснений относительно его заявлений о возможности проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск.
|
Cсылки по теме:
Пророссийский депутат пытался склонить ПАСЕ поддержать выборы в Верховную Раду в ОРДЛО. Но не вышло
// NEWSru.ua // Украина // 25 января 2017 г.
Лавров считает, что полицейская миссия на Донбассе противоречит Минским договорённостям
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.
Тука надеется, что осенью оккупированный Донбасс освободят "невоенным способом"
// NEWSru.ua // Украина // 15 января 2017 г.
СММ ОБСЕ будет расширять зоны контроля на весь Донбасс. Климкин сказал, когда там могут быть выборы
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.
Тука: выборы на Донбассе возможны через 2-3 года после освобождения оккупированных территорий
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.