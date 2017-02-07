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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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МИД Украины разъяснил послу ФРГ, что выборы в ОРДЛО не могут проходить в присутствии российских войск
время публикации: 20:41
последнее обновление: 20:48
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В Министерстве иностранных дел Украины в беседе с послом ФРГ Эрнстом Райхелем подчеркнули недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск

В Министерстве иностранных дел Украины в беседе с послом ФРГ Эрнстом Райхелем подчеркнули недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск.

"7 февраля посол ФРГ в Украине Райхель был приглашен в МИД Украины. Во время встречи немецкому дипломату указали на недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск", - сообщает пресс-служба МИД по итогам встречи.

В сообщении отмечается, что была подтверждена четкая и последовательная позиция Украины: такие выборы должны проходить только после вывода из Украины подразделений российских вооруженных сил, а также при обеспечении таких предпосылок безопасности, которые бы позволили проведение на Донбассе свободных и демократических выборов с соблюдением стандартов ОБСЕ и украинского законодательства.

"При этом в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в нормандском формате, направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины", - сказано в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, Райхеля вызвали в МИД Украины для предоставления объяснений относительно его заявлений о возможности проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск.

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