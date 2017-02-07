Боевики обстреляли патруль СЦКК

Боевики российских террористических войск 6 февраля обстреляли патруль Совместного центра контроля и координации. Об этом в Facebook сообщает пресс-офицер Влад Волошин.

"6-го февраля около 11 часов, во время проведения фотофиксации вражеского обстрела мирного населенного пункта Лобачево, российские террористические войска совершили коварное нападение на офицеров украинской стороны СЦКК", – пишет он.

По его словам, представители наблюдательной миссии, которые документировали преступления российских террористических войск на украинском Донбассе, попали под снайперский огонь.

Пострадавших и потерь среди украинских военных нет. Поврежден автомобиль миссии.

"Это была подготовленная провокация против наших офицеров, ведь все автомобили были соответственно маркированы большими знаками НМ, а офицеры имели на себе шевроны наблюдательной миссии", – заявил Волошин, отметив, что подобные обстрелы являются грубым нарушением всех международных соглашений.

Ранее сообщалось, что Россия массово свозит на Донбасс пропагандистов, чтобы фиксировать "нарушения" силами АТО режима тишины.

Cсылки по теме: