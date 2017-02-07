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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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Боевики обстреляли патруль СЦКК
время публикации: 10:40
последнее обновление: 10:40
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Боевики обстреляли патруль СЦКК

Боевики российских террористических войск 6 февраля обстреляли патруль Совместного центра контроля и координации. Об этом в Facebook сообщает пресс-офицер Влад Волошин.

"6-го февраля около 11 часов, во время проведения фотофиксации вражеского обстрела мирного населенного пункта Лобачево, российские террористические войска совершили коварное нападение на офицеров украинской стороны СЦКК", – пишет он.

По его словам, представители наблюдательной миссии, которые документировали преступления российских террористических войск на украинском Донбассе, попали под снайперский огонь.

Пострадавших и потерь среди украинских военных нет. Поврежден автомобиль миссии.

"Это была подготовленная провокация против наших офицеров, ведь все автомобили были соответственно маркированы большими знаками НМ, а офицеры имели на себе шевроны наблюдательной миссии", – заявил Волошин, отметив, что подобные обстрелы являются грубым нарушением всех международных соглашений.

Ранее сообщалось, что Россия массово свозит на Донбасс пропагандистов, чтобы фиксировать "нарушения" силами АТО режима тишины.

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