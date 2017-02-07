"Народный фронт" выступает за принятие стратегии деоккупации и расширение "нормандского формата"

В парламентской фракции "Народный фронт" считают, что президент Украины должен представить на утверждение Верховной Рады стратегию освобождения Крыма и Донбасса, а "нормандский формат" должен быть расширен за счет США и Великобритании.

"Фракция "Народный фронт" заявляет о необходимости утверждения стратегии и плана освобождения Крыма и Донбасса", - сказал руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны украинского парламента во вторник, 7 февраля.

По его словам, президент Украины должен дать обществу стратегическое видение и представить его Верховной Раде, а парламент должен утвердить эту стратегию.

Бурбак подчеркнул, что пошаговый алгоритм деоккупации Крыма и захваченных агрессором территорий Донбасса должен стать объединяющим для всей государственной власти Украины и национальной идеей на ближайшее время.

"К "нормандской четверке" должны присоединиться США и Великобритания как гаранты безопасности Украины по Будапештскому меморандуму", - также считает руководитель фракции "Народный фронт".

Он подчеркнул, что его фракция видит будущее Украины как полноправного члена НАТО, но считает безответственным то, что до сих пор не назначен постоянный представитель миссии Украины при НАТО.

Напомним, сегодня стартовала шестая сессия Верховной Рады.

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