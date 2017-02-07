ГПУ проводит обыск у Мосийчука

Депутат Партии Ляшко Андрей Лозовой сообщает об обысках в приемной депутата Игоря Мосийчука. В ГПУ заявляют, что обыски не имеют никакого отношения к политической деятельности нардепа. Так, Лозовой в своем Facebook написал, что "у Мосийчука – обыск".
"В приемной, официально зарегистрированной на сайте ВР. Также обыск дома у адвоката Андрея Мамалыги", - написал он.
На сайте ВР указана единственная депутатская приемная, расположенная в Василькове по адресу ул. Киевская, д. № 97.
Мамалыга в своем Facebook сообщил, что обыски проходят в его квартире на улице Княжий затон в Киеве. В комментариях под постом Мамалыги адвокат Инна Рафальская отметила, что дело касается экономики.
В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что "обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата Мосийчука".
"Все детали - позже", - добавила она.
Она не уточнила, по каким адресам проводятся обыски.
Напомним, 17 сентября 2015 года в Верховной Раде показали видео, свидетельствующее о взяточничестве Мосийчука, и парламент дал согласие на привлечение его к ответственности и арест.
Правоохранители задержали Мосийчука, совершив обыск его автомобиля возле Верховной Рады.
Мосийчука обвиняли по нескольким статьям: во взяточничестве, хулиганстве, угрозах или насилии над служебным лицом, исполняющим общественный долг, вмешательстве в деятельность судебных органов, угрозе или насилии в отношении судьи.
18 сентября Печерский райсуд Киева избрал для Мосийчука меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
В тот же день соратники депутата зарегистрировали в Высшем административном суде иск о признании незаконным решения Верховной Рады о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.
В итоге, Мосийчука отпустили.
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