США аннулировали 10-летнюю визу Ляшко

Соединенные Штаты Америки аннулировали визу председателя фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко.
Об этом Ляшко сообщил во вторник 7 февраля на своей странице в Facebook.
"Только мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я только получил перед Новым годом. Консульский офицер сказал, что у него такие инструкции из Вашингтона. А у меня инструкции от Украинского народа – требовать от США выполнения своих обязательств перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя", - написал он.
"Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового Меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияла на решение отменить визу. Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим Президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым надо не визы или безвиз, а работа и достойная жизнь", - резюмировал Ляшко.
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