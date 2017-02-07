С утра 7 февраля ограничен въезд в Киев крупногабаритного транспорта

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 7:00 утра вторника, 7 февраля. Об этом говорится на сайте КГГА.
Такое решение было принято городскими властями, чтобы не создавать дополнительных препятствий для работы снегоуборочной техники.
В мэрии отметили, что коммунальные службы расчищали улицы и дороги от снега и ночью. Также в КГГА призвали водителей не парковать личные автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.
"Напоминаем, что автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в мэрии обратились с просьбой к водителям отдать предпочтение общественному транспорту и не пользоваться личными авто.
"Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными", - отмечается в сообщении.
Напомним, вечером 6 февраля было снято ограничение на въезд в Киев тяжеловесных транспортных средств.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. Холоднее всего будет на востоке - до -14 гр. В столице сегодня пройдет снег, днем -10. Ветер восточный, до 6.6 м/с.
Во Львове 7 февраля ожидается снегопад, температура воздуха днем -2 гр. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем -7 гр. Ветер восточный, до 6.8 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник пройдет снег. Температура -7 гр. Ветер восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +1 гр, ветер восточный и северо-восточный, до 8.7 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до -13, ветер восточный, умеренный.
В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем +13. Ветер переменный, до 4.8 м/с.
В Днепре снегопад. Температура воздуха -10. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают снег, температура днем -5. Ветер северо-восточный, до 8.1 м/с.
В Краматорске в понедельник небольшая облачность, днем -12. Ветер северо-восточный, слабый.
В Северодонецке без осадков, температура днем -13. Ветер северо-восточный, до 4.9 м/с.
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