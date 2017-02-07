Ярош открыл учебный центр "Украинской добровольческой армии"

Новый учебный центр, построенный в селе Великомихайловка Днепропетровской области, открыл командир Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош. Об этом 6 февраля сообщили в информационной службе Национального движения "ДІЯ".

"Из-за постоянного пребывания в зоне АТО добровольцы тщательным образом изучают каждый сантиметр территории, вооружение врага, его тактику. А подразделения ВСУ такой возможности не имеют и из-за этого не могут эффективно передать информацию следующей группе ротации. Таким образом, благодаря программам нашего учебного центра мы можем эффективно сотрудничать с ВСУ и повышать эффективность всех украинских воинских подразделений", - отметил начальник штаба УДА Сергей Ильницкий.

По сообщению информслужбы, сформированный на базе 5-го отдельного батальона УДА учебный центр будет проводить слаживание боевых подразделений, переподготовку и повышение квалификации личного состава, военно-патриотическое воспитание молодежи и выучку младших командиров для подразделений УДА. Часть вышколенных новобранцев будет оставаться выполнять боевые задания на передовой, другие же вернутся домой, чтобы структурировать на местах отряды территориальной обороны.

Помещения учебного корпуса позволяют разместить личный состав в количестве до 300 человек одновременно. Общая выучка для бойцов УДА длится около 30-40 дней. После этого новобранцы проходят боевое слаживание, знакомятся с опытными воинами и перенимают их опыт. Программы по патриотическому воспитанию молодежи продлятся около двух недель.

Ранее Ярош заявлял, что президент Петр Порошенко не исключает идею создания "Добровольческой" или "резервной" армии.

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