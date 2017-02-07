Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) опубликовала инфографику досудебных расследований коррупционных дел. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Генпрокуратуры.

6 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретился с представителями Всеукраинского движения против политической коррупции "Под контролем", которое сотрудничает с ГПУ в вопросе предупреждения, выявления и искоренения правонарушений, связанных с коррупцией, и коррупционных правонарушений.

"На сегодня из 243 информаций участников движения "Под контролем" у нас подтверждены 125", - сказал Луценко, добавив, что еще 58 информаций проверяются.

Сейчас, по результатам имеющейся информации, внесено 43 представления/писем в органы власти об установлении причин и условий совершения нарушений; составлено 32 протокола о совершении правонарушений, связанных с коррупцией; подано 10 исков о возмещении вреда, возврате имущества в государственную собственность и расторжение договоров; в 21 случае нарушения устранялись органами власти самостоятельно.

"Вместе с тем, проверялись 75 фактов в рамках уголовных производств, в которых 18 лицам сообщено о подозрении, 14 дел переданы в суд, судом вынесены 3 приговора", - говорится в сообщении.

Ранее международная организация Transparency International сообщила, что Украина по уровню коррупции поравнялась с Россией и Ираном.

Cсылки по теме: