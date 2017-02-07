Гибридная война насаждает новый, более хаотичный мировой порядок – Горбулин

Директор Национального института стратегических исследований, академик Национальной академии наук Украины (НАНУ) и советник президента Украины Петра Порошенко Владимир Горбулин убежден, что мировая гибридная война разрушает старый и формирует новый менее стабильный мировой порядок.

"Это действительно новое глобальное мировое противостояние, которое, с одной стороны, уничтожает действующий мировой порядок, а с другой - вместо него формирует новый, менее стабильный и более хаотичный. Международная система, построенная на справедливых правилах и взаимном уважении к суверенитету, территориальной целостности, на ценностях прав человека, демократии, все это получило новый вектор движения в сторону хаоса, где доминирует право сильного", - сказал Горбулин в ходе презентации коллективной монографии "Мировая гибридная война: Украинский фронт" в Киеве во вторник 7 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

Академик отметил, что для многих сам термин "Мировая гибридная война" является чрезвычайно дискуссионным и возникает вопрос на самом деле ли оправдано говорить о наличии именно мировой гибридной войны.

"По нашему мнению - да, это более чем оправдано, не смотря на то, что для нас ключевой проблемой является противостояние российской агрессии, но не замечать мировой гибридной войны - это все равно, что не замечать слона в посудной лавке", - сказал Горбулин.

Он также определил гибридную войну, как новейшую форму глобального противостояния в современной среде безопасности, а гибридный характер агрессии распространяется на все новые сферы.

Как отмечает "Укринформ", среди участников презентации монографии: Роман Бессмертный - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь; Сергей Пирожков - д.э.н., проф., Академик НАН Украины, вице-президент НАН Украины; Игорь Романченко - д.вийськ.н., проф., генерал-лейтенант, начальник Центрального научно-исследовательского института Вооруженных Сил Украины; Георгий Тука - заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

О монографии "Мировая гибридная война: Украинский фронт": впервые в отечественной и мировой науке детально исследовано явление мировой гибридной войны в перспективе российской агрессии против Украины. Сущность гибридной войны рассмотрены в контексте системного кризиса мировой безопасности, а ее феномен – как новейший вид глобального противостояния. Подробно рассмотрены причины и предпосылки российской агрессии против Украины, ее стратегические цели, а также особенности ведения гибридной войны в разных измерениях: военном, политическом, экономическом, социальном, гуманитарном, информационном.

Анализируются локальные успехи нашего государства в противодействии вражеским планам РФ по отдельным направлениям. Сделан общий вывод о доведении Украиной своей состоятельности как государства, отстаивающего свой суверенитет в борьбе с агрессором.

Рассмотрены вопросы реформирования международных институтов безопасности и поиску баланса сил в новой, гибридной реальности.

Напомним, что ранее, 7 декабря 2015 года, в рамках презентации монографии "Донбасс и Крым: цена возвращения", подготовленной учеными Национального института стратегических исследований, Владимир Горбулин рассказал, что есть три базовых сценария возвращения оккупированных территорий на Донбассе: хорватский, молдавский и немецкий.

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