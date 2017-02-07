Рада увеличила штрафы за мусор в лесу в 5 раз

Верховная Рада увеличила административные штрафы за загрязнение лесов отходами и нарушение требований пожарной безопасности в лесах в 5 раз.

За принятие соответствующего законопроекта №2604 в целом проголосовали 254 депутата при минимально необходимых 226, передают "Украинские новости".

В частности, законопроектом предусматривается увеличение штрафа за загрязнение лесов отходами гражданами с 5-10 необлагаемых минимумов доходов граждан до 25-50, а для должностных лиц - с 10-20 до 50-100 необлагаемых минимумов.

Также Рада увеличила штраф на нарушение требований пожарной безопасности в лесах для граждан с 1-3 необлагаемых минимумов до 5-15, для должностных лиц - с 3-10 до 15-50.

Как сообщалось, этот законопроект был принят парламентом в первом чтении 4 октября 2016 года.

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