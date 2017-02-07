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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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Финпомощь детям, у которых умер один из родителей, теперь составит один прожиточный минимум для нетрудоспособных
время публикации: 20:32
последнее обновление: 20:32
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Финпомощь детям, у которых умер один из родителей, теперь составит один прожиточный минимум для нетрудоспособных

Верховная Рада Украины назначила государственную социальную помощь детям в возрасте до 18 лет (для учащихся - до 23) в случае смерти одного из родителей, не приобретших право на пенсию, в размере одного прожиточного минимума для неработоспособных лиц.

Соответствующий закон №4668 на заседании во вторник поддержал 231 народный депутат, передает "Интефакс-Украина".

При этом размер помощи устанавливается вне независимости от дохода семьи.

В случае смерти одного из родителей предоставляется право на получение лишь одного вида государственной помощи по выбору. При этом закон предоставляет возможности получения на ребенка-инвалида одновременно помощи в связи с инвалидностью и помощи в связи с потерей кормильца.

В документе отмечается, что реализация положений закона приведет к дополнительным расходам из Госбюджета в размере около 25,1 млн. грн. в месяц, поскольку действие закона будет распространено на 22,1 тыс. семей, потерявших кормильца и не получающих соответствующую пенсию, в т.ч. 1,3 тыс. семей с детьми-инвалидами.

Необходимость принятия закона обусловлена тем, что, согласно действующему законодательству, пенсия в связи с потерей кормильца назначается при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который зависит от возраста. В случае отсутствия необходимого страхового стажа их дети право на пенсию не получают и на них назначается предусмотренная законом "О государственной помощи семьям с детьми" помощь в размере разницы между 100% прожиточного минимума на ребенка и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете за последние полгода. При таком порядке расчета многие семьи эту помощь также не получают.

Напомним, осенью 2015 года Верхвоная Рада предоставила раненным волонтерам и добровольцам право на денежную помощь в размере: 250-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц (304 500 грн.) - в случае установления инвалидности I группы; 200-кратного прожиточного минимума - в случае установления инвалидности II группы; 150-кратного прожиточного минимума - в случае установления инвалидности III группы.

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