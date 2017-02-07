"ДНРовец" получил участок земли на Черкасчине как участник АТО

Офицер ВСУ Сергей Добренко, который перешел на сторону боевиков "ДНР", как "участник" АТО получил в Черкасской области участок земли в 2 га.

Об этом пишет издание "Прочерк".

По словам жителей села Матусов Шполянского района в Черкасской области, родственники мужчины проживают в селе. Они, по словам односельчан, и подали документы на получение земли.

"В нашем селе родился и вырос Добренко Сергей Михайлович, проживал в Донецке, а когда началась война, то он, офицер ВСУ, перешел на сторону "ДНР". Несмотря на это, решением сельского совета ему выделяют 2 га земли, как участнику АТО", - говорится в сообщении жителей села Матусов.

Жители села прилагают "документальное" подтверждение того, что Сергей Добренко сейчас воюет за группировку "ДНР" - "указ" главаря "республики" о назначении Сергея Добренко "Руководителем аппарата Совета обороны ДНР".

Получение С.М. Добренко земельного участка в селе Матусов подтверждается соответствующей записью в сводном реестре.

Первый заместитель председателя Шполянской РГА Юрий Козориз сказал, что находится в шоке от этой новости и пообещал разобраться в вопросе "завтра-послезавтра".

При этом председатель села Василий Колесник отметил, что о ситуации знает, но землю выделяли еще до того, как он стал сельским головой. Комментировать ситуацию Колесник не стал, добавив, что дело расследует СБУ.

Также в курсе ситуации главный военный комиссар области Евгений Курбет. Он сообщил, что мужчина был офицером ВСУ, проходил службу в городе Донецк, а потом демобилизовался и перешел к боевикам "ДНР" и даже получил "чин". Но за детальной информацией комиссар посоветовал обращаться в СБУ, которое занимается расследованием.

Там же пообещали ответить на информационный запрос издания о том как продвигается расследование и какой будет судьба 2 га земли на Черкасщине.

В то же время на сайте областной прокуратуры говорится о некоем жителе Шполянского района, воевавшего на стороне бандформирования "ДНР": "Прокуратурой области по результатам специального (заочного) досудебного расследования, которое осуществлялось следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Черкасской области по факту участия в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика".

В прокуратуре отмечают что злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области и будучи полковником ВСУ, в 2014 году перешел на сторону врага и в настоящее время активно участвует в деятельности террористической организации "ДНР".

"В связи с тем, что указанное лицо скрывается от следствия на временно оккупированной территории Украины, он объявлен во всеукраинский розыск и предоставлено судом разрешение на его задержание", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что действия последнего квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что в конце января Печерский районный суд города Киева наложил арест на пенсионный счет, открытый в Ощадбанке на имя объявленного в розыск бывшего замначальника УВД Одесской области Дмитрия Фучеджи – фигуранта дела о трагических событиях в Одессе в мае 2014 года, и запретил снятие с него денег. Отметим, что в течение двух лет (до октября 2016 года) с пенсионного счета было снято 158 тысяч гривен.

Cсылки по теме: