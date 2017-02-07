В Киеве разгромили выставку об Украине после Майдана – СМИ

В Киеве неизвестные разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Упущенная возможность", которая проходит в Центре визуальной культуры.
Об этом во вторник 7 февраля сообщает Радио "Свобода" со ссылкой на сотрудников центра.
По их словам, около 18 часов 15 человек с закрытыми лицами ворвались в помещение.
"Уничтожали работы, уничтожили все работы. Оставили на стенах надписи, часть работ забрали с собой, проломили стену и убежали", – сообщила представитель центра.
Была вызвана полиция, сейчас на месте работает следственная группа.
При этом в Центре визуальной культуры заявляют, что уже с пятницы, 3 февраля, им начали поступать угрозы.
Выставка "Потерянная возможность" художника Давида Чичкана открылась 2 февраля. Она посвящена войне и ситуации после Майдана в Украине.
Напомним, что летом 2013 года художника Давида Чичкана задерживали в Киеве возле Лавры за митинг против клерикализации Украины.
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