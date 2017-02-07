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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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В Киевсовете намерены разорвать договоры аренды земельных участков с посольством РФ в Украине
время публикации: 15:39
последнее обновление: 15:39
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На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали расторжение договора аренды сразу для трех участков, предоставленных посольству Российской Федерации в Украине.

Об этом во вторник 7 февраля сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Эти земельные участки были предоставлены в 1998-м году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривню арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла, или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках, или даже продавать. К счастью, за 17-ть лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды", - цитирует пресс-служба горсовета субъекта представления соответствующих решений, депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко.

В информации отмечается, что речь идет о расторжении договоров аренды земельного участка площадью 0,197га на улице Спасской,14, земельного участка площадью 0,3634га на улице Спасской,13-15 и на улице Боричев тик, 17, 19, 21 площадью 0,3771га в Подольском районе.

"Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды – нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров", - информируют в пресс-службе Киевсовета.

При этом в сообщении говорится, что проекты решений должны также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

"После того, как земельные участки вернут в коммунальную собственность, депутаты будут ходатайствовать об обустройстве там скверов", - отмечают в пресс-службе Киевсовета.

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Вторник, 7 февраля 2017 г.  
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