Боевики получили приказ обстреливать жилые кварталы

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, погибших нет. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Командование РФ на Донбассе приказало открыть огонь по домам



На Луганском направлении за сутки зафиксировано 22 случая нарушения режима прекращения огня. Половина из них – с применением тяжелого вооружения. Самой горячей точкой был н.п. Крымское, где противник применил минометы и ствольную артиллерию, выпустив по позициям сил АТО 100 минометных мин и около 70 артиллерийских снарядов. Дважды тяжелое вооружение оккупанты применяли в Троицком, Новозвановке, Желтом, Новотошковском.

На Донецком направлении тяжелая обстановка сохраняется в районе Авдеевки, суммарно обстрелы там продолжались 12 часов. Режим тишины сохранялся с 9.00 до 15.00, потом боевики открыли огонь из минометов и пушек калибром 152 мм, также зафиксировано 20 выстрелов из танка. В районе Донецкого аэропорта применили гранатометы и пулеметы, ночью – минометы. Также минометы противник применил и на Светлодарской дуге.

Всего за сутки на Донецком направлении было 32 обстрела, 4 из них с применением тяжелого вооружения.

На Ммариупольском направлении в Широкино и Лебединском позиции сил АТО были обстреляны из минометов и танков. Стрелковое оружие боевики применили в Водяном, Павлополе, Гнутово, Новотроицком, Марьинке.

За сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 24 случая нарушения режима прекращения огня, треть из них с применением тяжелого вооружения.

Командование РФ на Донбассе приказало открыть огонь по домам



Российское командование оккупационных войск дало приказ об обстрелах жилых домов на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"На Донецком направлении, во исполнение преступных приказов российского командования, осуществляются обстрелы жилых домов артиллерийскими подразделениями 11 отдельного мотострелкового полка и отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ", - говорится в сообщении.

В ГУР также отмечают, что противник продолжает применять танки и артиллерийские системы вблизи объектов гражданской инфраструктуры.

"Продолжается вывоз тел убитых российских военнослужащих на территорию РФ. 5 февраля с.г. из морга областной больницы им. Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправлены два автомобиля КамАЗ с грузом "200", - отмечается в сообщении.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2-4 февраля не прекращались массированные обстрелы и вылазки оккупантов.

Ранее сообщалось со ссылкой на полученные украинской разведкой данные радиоперехвата, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

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