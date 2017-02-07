Возле Авдеевки оккупанты палят из всех видов оружия

За минувшие сутки боевики 78 раз открывали огонь по позициям украинских сил, в результате один военнослужащий ВСУ был ранен. Об этом сегодня утром, 7 февраля, пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

Украинские позиции в районе Авдеевки были обстреляны из 152 мм артиллерии, танков, 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Донецком направлении под обстрелы боевиков из минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров террористы обстреляли Богдановку, Новогригорьевку, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино и Маринку. По Широкино огонь также вел танк, по Марьинке - БМП, а по Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении сепаратисты неоднократно обстреливали из 122 мм артиллерия Крымское. Из минометов и гранатометов боевики били по Желтому и Крымскому. По Новозвановке бил танк.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2-4 февраля не прекращались массированные обстрелы и вылазки оккупантов.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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