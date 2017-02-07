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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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Киев и Минск договорились о компенсации за возврат самолёта "Белавиа"
время публикации: 14:53
последнее обновление: 14:55
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Киев и Минск договорились о компенсации за возврат самолёта "Белавиа"

Вопрос с компенсацией за возврат борта "Белавиа" в Жуляны урегулирован. Об этом заявил генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров, передает БЕЛТА.

"Этот вопрос урегулирован к взаимовыгодному пониманию двух сторон. Проблема закрыта, компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Беларуси. По сумме, которую мы предъявляли украинской стороне, найден вариант компенсации, нас это в полной мере удовлетворило", - подчеркнул он.

Гендиректор "Белавиа" пояснил, что конфликт был урегулирован с помощью соглашения с "Украэрорухом" об уровне качества обслуживания (Service level agreement).

"В рамках этого соглашения и был решен вопрос", - отметил он.

Напомним, 21 октября Служба безопасности Украины заставила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Минск, вернуться в Киев.

Причиной действий СБУ было присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника антимайдана. Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили - он прибыл в Минск другим авиалайнером.

Беларусь на официальном уровне потребовала от Украины извинений и денежной компенсации ущерба.

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