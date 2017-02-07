На Хмельнитчине сотрудник банка обворовывал банкоматы

На Хмельнитчине главного экономиста одного из банковских учреждений Староконстантинова подозревают в похищении из банкоматов полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Хмельницкой области.

"46-летний главный экономист одного из частных банковских отделений Староконстантинова подозревается в похищении из банкоматов около полмиллиона гривень", - идет речь в сообщении.

Работники Староконстантиновского отдела полиции установили, что подозреваемый воспользовался своим служебным положением: под предлогом проведения технических работ с банкоматами получил ключи к их сейфовым частям и завладел средствами.

Отмечают, что мужчина работал в этом банковском учреждении 20 лет.

Сейчас ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. На период досудебного следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Нацполиции прогнозировали, что уровень преступности в этом году пойдет на спад.

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