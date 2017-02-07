На Закарпатье пассажирский автобус упал в реку

Утром 7 февраля в Закарпатской области пассажирский автобус сообщением Ясиня – Ужгород съехал с дороги в реку Белая Тиса.
Как сообщает пресс-служба областной ГСЧС, на момент ДТП в автобусе находились около 15 пассажиров.
Отмечается, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
На месте происшествия работают спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части города Рахов, медики и полицейские.
Напомним, в Украине количество ДТП в 3-4 раза выше, чем в странах Евросоюза.
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