Жебривский: в промзоне Авдеевки ночью стреляли, но город восстанавливают

На окраинах Авдеевки в ночь на 7 февраля были одиночные обстрелы, но в самом городе было в целом спокойно, продолжаются восстановительные работы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
"Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Одиночные обстрелы были по промзоне и окраинах и по позициям наших вооруженных сил", – написал он.
В городе продолжают ремонтно-восстановительные работы.
"Вчера по городу работало 7 ремонтных групп, за день помогли отремонтировать 44 повреждения в частном и коммунальном секторе. Сегодня утром ремонтные группы снова вышли на объекты", – отметил Жебривский.
"При чемуремонтируем и восстанавливаем не только те 198 повреждений, которые город пережил за последнюю неделю, но и все разрушения, причиненные Авдеевке с начала боевых действий на Донетчине с 2014 года. А таких объектов мы сейчас насчитываем порядка 600", – подчеркнул он.
В полном режиме работает фильтровальная станция. "Вода пошла в сети города", – отметил Жебривский.
"Продолжаем развозить гуманитарную помощь как в Авдеевку, так и во все населенные пункты Донецкой области, которые находятся на линии столкновения – от Светлодарска до Сартаны", – добавил руководитель области.
Помощь поступает и в центр в Краматорске, и "непосредственно на Авдеевку".
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также сообщает, что по состоянию на 8 утра вторника к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки, нет света в 3 селах рядом с городом – Каменка, Веселое и Петровское.
"Начаты работы по восстановлению поврежденных зданий. Проведены восстановительные работы по 40 адресам Авдеевки и обеспечена обивка окон частных жилых домов в количестве 139 штук общей площадью 208,5 кв.м, а также покрытие крыш домов общей площадью 149 кв. м", – говорится в сообщении ГСЧС.
6 февраля из города эвакуировали 8 человек (из них 4 детей) в пансионат "Жемчужина Донетчины" в Святогорске. В целом из Авдеевки эвакуированы 298 человек (из них 139 детей).
В то же время, в понедельник уже возобновили работу школы и детсады города. Функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункты обогрева, в которые обратились 11 789 человек.
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