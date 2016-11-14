Аваков попросил Гройсмана назначить главой Нацполиции начальника уголовного розыска Князева

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков внес кандидатуру начальника департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергея Князева на пост главы Нацполиции.
"Сегодняшним вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева – на назначение главы Национальной полиции Украины… Я предложил эту кандидатуру по результатам проведенного по моей инициативе Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года", - написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook во вторник 7 февраля.
По его словам, глава правительства примет решение о внесении поданной кандидатуры на заседании Кабмина в среду, 8 февраля.
Как сообщалось вчера, 6 февраля, члены консультативной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины планировали представить на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева. Секретарь комиссии Евгений Захаров рассказал, что члены Консультативной комиссии в субботу встречались с Аваковым. По его словам, у них с министром была "содержательная дискуссия" относительно кандидатов.
Напомним, предыдущий руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года.
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