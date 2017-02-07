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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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В Украине упростили арест судей
время публикации: 11:22
последнее обновление: 11:22
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Высший совет правосудия принял изменения в регламент, которые позволяют безотлагательно рассматривать представление о даче согласия на содержание судьи под стражей или арестом

Высший совет правосудия принял изменения в регламент, которые позволяют безотлагательно рассматривать представление о даче согласия на содержание судьи под стражей или арестом. Соответствующее решение огласил председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк на заседании 7 февраля, сообщает пресс-служба совета.

Согласно принятому решению, представление о согласии на задержание судьи, содержание его под стражей или арестом рассматривается советом не позднее чем через пять дней со дня его получения.

Представление о даче согласия на содержание под стражей или арестом отношении судьи, который задержан во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, рассматривается безотлагательно после поступления представления в пределах сроков, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины.

"Эти изменения в регламент совета позволяют суду, со своей стороны, рассмотреть этот вопрос в срок, предусмотренный Уголовным процессуальным кодексом Украины, то есть в течение 72 часов с момента задержания лица", – подчеркнул Бенедисюк.

Отмечается также, что в случае необходимости заседания Высшего совета правосудия будут проводиться в выходные или праздничные дни.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия 3 января 2017. Он вступил в силу 5 января.

Высший совет правосудия образовался путем реорганизации Высшего совета юстиции. Он будет принимать меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей.

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Вторник, 7 февраля 2017 г.  

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